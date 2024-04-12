Тарабукина (Петрова) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения10.05.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1919
Рождение ребёнка
18.03.1942
Сын: Тарабукин Александр Борисович
Отец ребёнка: Тарабукин Борис Александрович
Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.05.1951
Дочь: Лупу Надежда Борисовна
Отец ребёнка: Тарабукин Борис Александрович
Рождение ребёнка
06.11.1954
Дочь: Тарабукина Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Тарабукин Борис Александрович
Рождение ребёнка
17.07.1958
Дочь: Горбуненко Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Тарабукин Борис Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно