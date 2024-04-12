Тарабукина (Петрова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарабукина (Петрова) Елена Николаевна

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Место рождения

Бендеры, Муниципий Бендеры

Дата рождения

10.05.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бендеры, Муниципий Бендеры
Рождение ребёнка
18.03.1942

Сын: Тарабукин Александр Борисович

Отец ребёнка: Тарабукин Борис Александрович

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.05.1951

Дочь: Лупу Надежда Борисовна

Отец ребёнка: Тарабукин Борис Александрович

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
06.11.1954

Дочь: Тарабукина Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Тарабукин Борис Александрович

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
17.07.1958

Дочь: Горбуненко Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Тарабукин Борис Александрович

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарабукин Борис Александрович

Смерть
Неизвестно
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