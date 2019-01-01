город Зеленокумск, город Зеленокумск, Советский, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Зеленокумск

Советский, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пятигорский уезд
255Слобода Александровская. Воронцовка тож (крест. собственников).на р. Куме.84111337953594малороссыправославныеЦерквей 2, народных штатных училищ два: мужское 1, женское 1, хлеб. общест. магазинов 7, заводов: кожевенных 18, известковый 1, клееваренный 1, кирпичных 2, гончарных 17, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Советский район
13034Зеленокумскгород44°25'43°55'L-38-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Советский
7735000001г Зеленокумск#Н/Д
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