Тарабукина (Шаршавина) Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарабукина (Шаршавина) Елизавета Степановна

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

29.09.1877 ст.

Дата смерти

Около ?.06.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1875 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.08.1917 ст.

Сын: Тарабукин Борис Александрович

Отец ребёнка: Тарабукин Александр Николаевич

Тараклия, Каушанский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарабукин Александр Николаевич

Смерть
Около ?.06.1941
Убита в Бельцы, Молдавская ССР
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