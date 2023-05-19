Тарабукина (Шаршавина) Елизавета Степановна
Место рождения
Дата рождения29.09.1877 ст.
Дата смертиОколо ?.06.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1917 ст.
Сын: Тарабукин Борис Александрович
Отец ребёнка: Тарабукин Александр Николаевич
Тараклия, Каушанский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.06.1941
Убита в Бельцы, Молдавская ССР