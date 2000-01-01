Герасимов Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Михаил Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

08.01.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Григорий

Мать: Вера Иванова

Рождение ребёнка
03.04.1882

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
1885

Сын: Герасимов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
24.05.1894

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Гавриил Михайлович

Мать ребёнка: Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

Смерть
08.01.1912
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