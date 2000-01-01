Герасимов Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти08.01.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Григорий
Мать: Вера Иванова
Рождение ребёнка
03.04.1882
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
1885
Сын: Герасимов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
24.05.1894
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Гавриил Михайлович
Мать ребёнка: Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия
Смерть
08.01.1912