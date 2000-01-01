Герасимов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Герасимов Михаил Григорьевич
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
03.11.1903
Сын: Герасимов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Васса Гордеевна
Рождение ребёнка
01.10.1905
Сын: Герасимов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Васса Гордеевна
Рождение ребёнка
21.11.1909
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Васса Гордеевна
Рождение ребёнка
05.09.1913
Сын: Герасимов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Васса Гордеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Гордеевна
Смерть
Неизвестно