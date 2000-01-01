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Герасимов Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Герасимов Михаил Григорьевич

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
03.11.1903

Сын: Герасимов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Васса Гордеевна

Рождение ребёнка
01.10.1905

Сын: Герасимов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Васса Гордеевна

Рождение ребёнка
21.11.1909

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Васса Гордеевна

Рождение ребёнка
05.09.1913

Сын: Герасимов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Васса Гордеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Гордеевна

Смерть
Неизвестно
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