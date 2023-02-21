Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1882
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Герасимов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Герасимов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Герасимов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
24.05.1894
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Герасимов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Герасимов Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно