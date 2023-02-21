Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1882

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Герасимов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Герасимов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Герасимов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
24.05.1894

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Герасимов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Герасимов Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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