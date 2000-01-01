(Князькина) Васса Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Князькина) Васса Гордеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1903

Сын: Герасимов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Герасимов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
01.10.1905

Сын: Герасимов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Герасимов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
21.11.1909

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Герасимов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
05.09.1913

Сын: Герасимов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Герасимов Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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