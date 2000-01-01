(Князькина) Васса Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1903
Сын: Герасимов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Герасимов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
01.10.1905
Сын: Герасимов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Герасимов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
21.11.1909
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Герасимов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
05.09.1913
Сын: Герасимов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Герасимов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно