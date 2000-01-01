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Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Симдянкин Степан Герасимов

Мать: Екатерина Михайлова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Вера Иванова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Герасимов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Вера Иванова

Бракосочетание
16.07.1877

Жена: Герасимова Ирина Евграфовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Иванова

Смерть
Неизвестно
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