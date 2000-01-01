Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Симдянкин Степан Герасимов
Мать: Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Вера Иванова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Герасимов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Вера Иванова
Бракосочетание
16.07.1877
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Иванова
Смерть
Неизвестно