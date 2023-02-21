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(Герасимова) Матрона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Григорий

Мать: Вера Иванова

Смерть
Неизвестно
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