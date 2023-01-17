Екатерина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Симдянкин Степан Герасимов

Рождение ребёнка
1826

Сын: Ермолай Степанов

Отец ребёнка: Симдянкин Степан Герасимов

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1828

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Симдянкин Степан Герасимов

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Симдянкин Степан Герасимов

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Евфросинья

Отец ребёнка: Симдянкин Степан Герасимов

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Симдянкин Степан Герасимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симдянкин Степан Герасимов

Смерть
Неизвестно
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