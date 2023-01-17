Екатерина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Симдянкин Степан Герасимов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Ермолай Степанов
Отец ребёнка: Симдянкин Степан Герасимов
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1828
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Симдянкин Степан Герасимов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Симдянкин Степан Герасимов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Евфросинья
Отец ребёнка: Симдянкин Степан Герасимов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Симдянкин Степан Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно