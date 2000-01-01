Долин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолин Василий Иванович

Долин Василий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

30.08.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Долин Иван

Мать: Авдотья Парфеновна

Рождение ребёнка
06.02.1905

Сын: Долин Феодор Васильевич

Мать ребёнка: Агриппина Николаевна

Гагарысова деревня
Рождение ребёнка
25.04.1906

Дочь: Долина Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Агриппина Николаевна

Гагарысова деревня
Дела\DVD_<удалено>\015390\00000091.JPG
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
30.08.1906
Гагарысова деревня
Дела\DVD_<удалено>\015390\00000167.JPG Причина смерти: убит
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close