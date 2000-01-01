Долин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти30.08.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Долин Иван
Мать: Авдотья Парфеновна
Рождение ребёнка
06.02.1905
Мать ребёнка: Агриппина Николаевна
Гагарысова деревня
Рождение ребёнка
25.04.1906
Дочь: Долина Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Агриппина Николаевна
Гагарысова деревня
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
30.08.1906
Гагарысова деревня
Дела\DVD_<удалено>\015390\00000167.JPG Причина смерти: убит