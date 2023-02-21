(Долина) Авдотья Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Долин Иван
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Долин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долин Иван
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня