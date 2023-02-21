(Долина) Авдотья Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долина) Авдотья Парфеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Долин Василий Иванович

Отец ребёнка: Долин Иван

Рождение ребёнка
1881

Сын: Долин Селеверст Иванович

Отец ребёнка: Долин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долин Иван

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
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