Долина (Долина) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долина (Долина) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Гагарысова деревня

Дата рождения

25.04.1906

Дата смерти

07.07.1906

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1906

Отец: Долин Василий Иванович

Мать: Агриппина Николаевна

Гагарысова деревня
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Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
07.07.1906
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