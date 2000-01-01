(Долина) Агриппина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Долина) Агриппина Николаевна

(Долина) Агриппина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1905

Сын: Долин Феодор Васильевич

Отец ребёнка: Долин Василий Иванович

Гагарысова деревня
Рождение ребёнка
25.04.1906

Дочь: Долина Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Долин Василий Иванович

Гагарысова деревня
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долин Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
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