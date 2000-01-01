(Долина) Агриппина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1905
Отец ребёнка: Долин Василий Иванович
Гагарысова деревня
Рождение ребёнка
25.04.1906
Дочь: Долина Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Долин Василий Иванович
Гагарысова деревня
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Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня