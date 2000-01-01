Долин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Долин Василий Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Парфеновна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Долин Селеверст Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Парфеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Парфеновна

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
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