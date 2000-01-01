Долин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Долин ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Авдотья Парфеновна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Авдотья Парфеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Парфеновна
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня