Ульян Нестеров
Место рождениядеревня Щекина
Дата рождения1700 ст.
Дата смерти1759 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700 ст.
Отец: Нестер Кузьмин
Мать: Ульяна Еремеева
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Зиновьева
Рождение ребёнка
1726
Мать ребёнка: Катерина Зиновьева
Рождение ребёнка
1728
Сын: Тимофей Ульянов
Мать ребёнка: Катерина Зиновьева
Рождение ребёнка
1731
Сын: Тихон Ульянов
Мать ребёнка: Катерина Зиновьева
Рождение ребёнка
1735
Сын: Елисей Ульянов
Мать ребёнка: Катерина Зиновьева
Рождение ребёнка
1742
Сын: Яким Ульянов
Мать ребёнка: Катерина Зиновьева
Смерть
1759 ст.