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Ульян Нестеров

Место рождения

деревня Щекина

Дата рождения

1700 ст.

Дата смерти

1759 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700 ст.

Отец: Нестер Кузьмин

Мать: Ульяна Еремеева

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Зиновьева

Рождение ребёнка
1726

Сын: Разумов Андреян Ульянов

Мать ребёнка: Катерина Зиновьева

Рождение ребёнка
1728

Сын: Тимофей Ульянов

Мать ребёнка: Катерина Зиновьева

Рождение ребёнка
1731

Сын: Тихон Ульянов

Мать ребёнка: Катерина Зиновьева

Рождение ребёнка
1735

Сын: Елисей Ульянов

Мать ребёнка: Катерина Зиновьева

Рождение ребёнка
1742

Сын: Яким Ульянов

Мать ребёнка: Катерина Зиновьева

Смерть
1759 ст.

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