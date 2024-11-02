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Нестер Кузьмин

Место рождения

деревня Щекина

Дата рождения

1676 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676 ст.

Отец: Кузьма (Кузка) Иванов

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Еремеева

Рождение ребёнка
1700 ст.

Сын: Ульян Нестеров

Мать ребёнка: Ульяна Еремеева

Рождение ребёнка
1716 ст.

Сын: Иван Нестеров

Мать ребёнка: Ульяна Еремеева

Рождение ребёнка
1717 ст.

Сын: Никифор Нестеров

Мать ребёнка: Ульяна Еремеева

Смерть
Неизвестно

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