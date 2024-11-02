Нестер Кузьмин
Место рождениядеревня Щекина
Дата рождения1676 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676 ст.
Отец: Кузьма (Кузка) Иванов
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Еремеева
Рождение ребёнка
1700 ст.
Сын: Ульян Нестеров
Мать ребёнка: Ульяна Еремеева
Рождение ребёнка
1716 ст.
Сын: Иван Нестеров
Мать ребёнка: Ульяна Еремеева
Рождение ребёнка
1717 ст.
Сын: Никифор Нестеров
Мать ребёнка: Ульяна Еремеева
Смерть
Неизвестно