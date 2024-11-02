Ульяна Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Еремеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1676 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680 ст.

Отец: Еремей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестер Кузьмин

Рождение ребёнка
1700 ст.

Сын: Ульян Нестеров

Отец ребёнка: Нестер Кузьмин

Рождение ребёнка
1716 ст.

Сын: Иван Нестеров

Отец ребёнка: Нестер Кузьмин

Рождение ребёнка
1717 ст.

Сын: Никифор Нестеров

Отец ребёнка: Нестер Кузьмин

Смерть
Неизвестно

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