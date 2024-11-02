Ульяна Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680 ст.
Отец: Еремей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нестер Кузьмин
Рождение ребёнка
1700 ст.
Сын: Ульян Нестеров
Отец ребёнка: Нестер Кузьмин
Рождение ребёнка
1716 ст.
Сын: Иван Нестеров
Отец ребёнка: Нестер Кузьмин
Рождение ребёнка
1717 ст.
Сын: Никифор Нестеров
Отец ребёнка: Нестер Кузьмин
Смерть
Неизвестно