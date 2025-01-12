Иван Нестеров 1716 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИван Нестеров

Иван Нестеров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716 ст.

Отец: Нестер Кузьмин (Козмин)

Мать: Ульяна Еремеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Иванова

Рождение ребёнка
1739 ст.

Сын: Макар Иванов

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Стешиха, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
отдан в рекруты в 1775 году
Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Стешиха, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1748 ст.

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Стешиха, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1758 ст.

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Стешиха, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.