Иван Нестеров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716 ст.
Отец: Нестер Кузьмин (Козмин)
Мать: Ульяна Еремеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1739 ст.
Сын: Макар Иванов
Мать ребёнка: Акилина Иванова
отдан в рекруты в 1775 году
Рождение ребёнка
1744 ст.
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1748 ст.
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1758 ст.
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Смерть
Неизвестно