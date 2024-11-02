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Катерина Зиновьева

Место рождения

деревня Высоково

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Зиновий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульян Нестеров

Рождение ребёнка
1726

Сын: Разумов Андреян Ульянов

Отец ребёнка: Ульян Нестеров

Рождение ребёнка
1728

Сын: Тимофей Ульянов

Отец ребёнка: Ульян Нестеров

Рождение ребёнка
1731

Сын: Тихон Ульянов

Отец ребёнка: Ульян Нестеров

Рождение ребёнка
1735

Сын: Елисей Ульянов

Отец ребёнка: Ульян Нестеров

Рождение ребёнка
1742

Сын: Яким Ульянов

Отец ребёнка: Ульян Нестеров

Смерть
Неизвестно

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