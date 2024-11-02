Катерина Зиновьева
Место рождениядеревня Высоково
Дата рождения1693
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: Зиновий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ульян Нестеров
Рождение ребёнка
1726
Отец ребёнка: Ульян Нестеров
Рождение ребёнка
1728
Сын: Тимофей Ульянов
Отец ребёнка: Ульян Нестеров
Рождение ребёнка
1731
Сын: Тихон Ульянов
Отец ребёнка: Ульян Нестеров
Рождение ребёнка
1735
Сын: Елисей Ульянов
Отец ребёнка: Ульян Нестеров
Рождение ребёнка
1742
Сын: Яким Ульянов
Отец ребёнка: Ульян Нестеров
Смерть
Неизвестно