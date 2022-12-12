Андрей Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Иосиф Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Агрипена Андреевна
Мать ребёнка: Фетинья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1714
Сын: Федор Андреевич
Мать ребёнка: Фетинья Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фетинья Леонтьевна
Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
Чудца, Воскресенская волость, Галичский уезд
Смерть
Неизвестно