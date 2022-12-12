Андрей Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1658 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Иосиф Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Агрипена Андреевна

Мать ребёнка: Фетинья Леонтьевна

Рождение ребёнка
1714

Сын: Федор Андреевич

Мать ребёнка: Фетинья Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фетинья Леонтьевна

Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
Чудца, Воскресенская волость, Галичский уезд
Смерть
Неизвестно
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