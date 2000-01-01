Фетинья Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1714
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Агрипена Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Иосифович
Рождение ребёнка
1714
Сын: Федор Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Иосифович
Смерть
1714