Фетинья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетинья Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1714

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1682 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Агрипена Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Иосифович

Рождение ребёнка
1714

Сын: Федор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Иосифович

Смерть
1714
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