Федор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1682 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Андрей Иосифович

Мать: Фетинья Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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