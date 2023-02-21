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Агрипена Андреевна
Агрипена Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1710
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Андрей Иосифович
1682 г.р.
Мать
Фетинья Леонтьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ПВ
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец:
Андрей Иосифович
Мать:
Фетинья Леонтьевна
Смерть
Неизвестно
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