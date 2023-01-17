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Иосиф Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1658

Дата смерти

1702

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Гавриил Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1680

Сын: Михаил Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1682

Сын: Андрей Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1689

Сын: Никита Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Петр Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
Чудца, Воскресенская волость, Галичский уезд
Смерть
1702
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