Иосиф Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1658
Дата смерти1702
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1680
Сын: Гавриил Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1680
Сын: Михаил Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1682
Сын: Андрей Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1689
Сын: Никита Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1694
Сын: Петр Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
Чудца, Воскресенская волость, Галичский уезд
Смерть
1702