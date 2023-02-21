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Гавриил Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Иосиф Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1698

Дочь: Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1715

Сын: Яков Гаврилович

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1717

Дочь: Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1719

Сын: Федор Гаврилович

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
Чудца, Воскресенская волость, Галичский уезд
Смерть
Неизвестно
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