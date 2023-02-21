Гавриил Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Иосиф Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1715
Сын: Яков Гаврилович
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1719
Сын: Федор Гаврилович
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
Чудца, Воскресенская волость, Галичский уезд
Смерть
Неизвестно