Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1698

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Иосифович

Рождение ребёнка
1715

Сын: Яков Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Иосифович

Рождение ребёнка
1717

Дочь: Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Иосифович

Рождение ребёнка
1719

Сын: Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Иосифович

Смерть
Неизвестно
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