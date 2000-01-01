Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Иосифович
Рождение ребёнка
1715
Сын: Яков Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Иосифович
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Иосифович
Рождение ребёнка
1719
Сын: Федор Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Иосифович
Смерть
Неизвестно