Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1680 г.р.

Мать

1682 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Гавриил Иосифович

Мать: Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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