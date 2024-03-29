(Коган) Генриетта Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коган) Генриетта Абрамовна

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

23.12.1912

Дата смерти

18.02.1993

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1888 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

1913 г.р.
1910 г.р.

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1912

Отец: Коган Абрам Залманович

Мать: Коган (Леенсон) Рива Залмановна

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кнобель Павел Самуилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеев Яков Соломонович

Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Кривошеев Борис Яковлевич

Отец ребёнка: Кривошеев Яков Соломонович

Рождение ребёнка
18.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кривошеев Яков Соломонович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Развод
1942

Муж: Кривошеев Яков Соломонович

Рождение ребёнка
22.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кнобель Павел Самуилович

Смерть
18.02.1993
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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