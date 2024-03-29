(Коган) Генриетта Абрамовна
Место рождения
Дата рождения23.12.1912
Дата смерти18.02.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кривошеев Борис Яковлевич
Отец ребёнка: Кривошеев Яков Соломонович
Рождение ребёнка
18.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кривошеев Яков Соломонович
Развод
1942
Рождение ребёнка
22.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кнобель Павел Самуилович
Смерть
18.02.1993