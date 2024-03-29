Кривошеев Яков Соломонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1910
Дата смерти30.08.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кривошеев Борис Яковлевич
Мать ребёнка: (Коган) Генриетта Абрамовна
Рождение ребёнка
18.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Коган) Генриетта Абрамовна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Развод
1942
Смерть
30.08.1977