Кривошеев Яков Соломонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеев Яков Соломонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1910

Дата смерти

30.08.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Коган) Генриетта Абрамовна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Кривошеев Борис Яковлевич

Мать ребёнка: (Коган) Генриетта Абрамовна

Рождение ребёнка
18.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Коган) Генриетта Абрамовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Развод
1942

Жена: (Коган) Генриетта Абрамовна

Смерть
30.08.1977

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