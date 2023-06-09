Коган (Леенсон) Рива Залмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти26.04.1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Леенсон Залман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1908
Дочь: Брожовская Любовь Абрамовна
Отец ребёнка: Коган Абрам Залманович
Бабиновичи, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Кривошеева (кнобель) Генриетта Абрамовна
Отец ребёнка: Коган Абрам Залманович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.04.1958
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Похороны
Неизвестно