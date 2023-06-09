Коган (Леенсон) Рива Залмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоган (Леенсон) Рива Залмановна

Коган (Леенсон) Рива Залмановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

26.04.1958

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Леенсон Залман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1908

Дочь: Брожовская Любовь Абрамовна

Отец ребёнка: Коган Абрам Залманович

Бабиновичи, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Кривошеева (кнобель) Генриетта Абрамовна

Отец ребёнка: Коган Абрам Залманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коган Абрам Залманович

Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
26.04.1958
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область