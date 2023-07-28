Брожовская (Коган) Любовь Абрамовна
Место рождения
Дата рождения15.05.1908
Дата смерти24.05.1991
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1908
Отец: Коган Абрам Залманович
Мать: Коган Рива Залмановна
Бракосочетание
1931
г.Ташкент
Рождение ребёнка
07.01.1932
Дочь: Звягина Тамара Павловна
Отец ребёнка: Брожовский Павел Маркович
г.Ташкент
Рождение ребёнка
16.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брожовский Павел Маркович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.05.1991