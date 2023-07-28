Брожовская (Коган) Любовь Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брожовская (Коган) Любовь Абрамовна

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Место рождения

Бабиновичи, Городокский район, Витебская область

Дата рождения

15.05.1908

Дата смерти

24.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1908

Отец: Коган Абрам Залманович

Мать: Коган Рива Залмановна

Бабиновичи, Городокский район, Витебская область
Бракосочетание
1931

Муж: Брожовский Павел Маркович

г.Ташкент
Рождение ребёнка
07.01.1932

Дочь: Звягина Тамара Павловна

Отец ребёнка: Брожовский Павел Маркович

г.Ташкент
Рождение ребёнка
16.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брожовский Павел Маркович

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Смерть
24.05.1991
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область