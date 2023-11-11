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Кнобель Павел Самуилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1913

Дата смерти

09.06.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Генриетта Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Генриетта Абрамовна

Смерть
09.06.1987
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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