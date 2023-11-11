Кнобель Павел Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1913
Дата смерти09.06.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Генриетта Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Генриетта Абрамовна
Смерть
09.06.1987
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область