Пыжев Прокофий Епифанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Прокофий Епифанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Пыжев Епифан Емельянович

Мать: Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (бывшая дворовая Елецкого купца Тимофея Никитина сына Скорклинова) Домна Максимовна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Пыжева) Прасковья Прокофьевна

Мать ребёнка: (бывшая дворовая Елецкого купца Тимофея Никитина сына Скорклинова) Домна Максимовна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Пыжева) Ирина Прокофьевна

Мать ребёнка: (бывшая дворовая Елецкого купца Тимофея Никитина сына Скорклинова) Домна Максимовна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Пыжева) Марфа Прокофьевна

Мать ребёнка: (бывшая дворовая Елецкого купца Тимофея Никитина сына Скорклинова) Домна Максимовна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Пыжев Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: (бывшая дворовая Елецкого купца Тимофея Никитина сына Скорклинова) Домна Максимовна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Пыжев Федор Прокофьевич

Мать ребёнка: (бывшая дворовая Елецкого купца Тимофея Никитина сына Скорклинова) Домна Максимовна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Пыжев Федор Прокофьевич

Мать ребёнка: (бывшая дворовая Елецкого купца Тимофея Никитина сына Скорклинова) Домна Максимовна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Пыжев Родион Прокофьевич

Мать ребёнка: (бывшая дворовая Елецкого купца Тимофея Никитина сына Скорклинова) Домна Максимовна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Пыжев Василий Прокофьевич

Мать ребёнка: (бывшая дворовая Елецкого купца Тимофея Никитина сына Скорклинова) Домна Максимовна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Пыжев Никита Прокофьевич

Мать ребёнка: (бывшая дворовая Елецкого купца Тимофея Никитина сына Скорклинова) Домна Максимовна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Пыжев Савва Прокофьевич

Мать ребёнка: (бывшая дворовая Елецкого купца Тимофея Никитина сына Скорклинова) Домна Максимовна

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