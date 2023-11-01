Пыжев Прокофий Епифанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Пыжев Епифан Емельянович
Мать: Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Рождение ребёнка
1774
Рождение ребёнка
1776
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: (бывшая дворовая Елецкого купца Тимофея Никитина сына Скорклинова) Домна Максимовна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: (бывшая дворовая Елецкого купца Тимофея Никитина сына Скорклинова) Домна Максимовна
Рождение ребёнка
1782
Рождение ребёнка
1782
Рождение ребёнка
1783
Сын: Пыжев Василий Прокофьевич
Мать ребёнка: (бывшая дворовая Елецкого купца Тимофея Никитина сына Скорклинова) Домна Максимовна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: (бывшая дворовая Елецкого купца Тимофея Никитина сына Скорклинова) Домна Максимовна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: (бывшая дворовая Елецкого купца Тимофея Никитина сына Скорклинова) Домна Максимовна