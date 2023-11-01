Пыжев Иван Прокофьевич
Место рожденияв неизвестной отлучке с 1812
Дата рождения1778
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Пыжев Прокофий Епифанович
Мать: (бывшая дворовая Елецкого купца Тимофея Никитина сына Скорклинова) Домна Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1802
Сын: Пыжев Яков Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: ?
Смерть
1848