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Пыжев Иван Прокофьевич

Место рождения

в неизвестной отлучке с 1812

Дата рождения

1778

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Пыжев Прокофий Епифанович

Мать: (бывшая дворовая Елецкого купца Тимофея Никитина сына Скорклинова) Домна Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1802

Сын: Пыжев Яков Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1811

Сын: Пыжев Василий Иванович

Мать ребёнка: ?

Смерть
1848

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