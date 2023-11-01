Пыжев Епифан Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Епифан Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Пыжев Емельян Григорьевич

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Пантелей Епифанович

Мать ребёнка: Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения

Рождение ребёнка
?.08.1722

Сын: Пыжев Андрей Епифанович

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
1733

Сын: Пыжев Петр Епифанович

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
1746

Сын: Пыжев Прокофий Епифанович

Мать ребёнка: Ксения

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