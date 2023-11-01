Пыжев Епифан Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Пыжев Емельян Григорьевич
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пыжев Пантелей Епифанович
Мать ребёнка: Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения
Рождение ребёнка
?.08.1722
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
1733
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
1746
Сын: Пыжев Прокофий Епифанович
Мать ребёнка: Ксения