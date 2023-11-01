Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Пантелей Епифанович

Отец ребёнка: Пыжев Епифан Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Епифан Емельянович

Рождение ребёнка
?.08.1722

Сын: Пыжев Андрей Епифанович

Отец ребёнка: Пыжев Епифан Емельянович

Рождение ребёнка
1733

Сын: Пыжев Петр Епифанович

Отец ребёнка: Пыжев Епифан Емельянович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Пыжев Прокофий Епифанович

Отец ребёнка: Пыжев Епифан Емельянович

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