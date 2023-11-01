Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пыжев Пантелей Епифанович
Отец ребёнка: Пыжев Епифан Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.08.1722
Отец ребёнка: Пыжев Епифан Емельянович
Рождение ребёнка
1733
Отец ребёнка: Пыжев Епифан Емельянович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Пыжев Прокофий Епифанович
Отец ребёнка: Пыжев Епифан Емельянович