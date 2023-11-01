(бывшая дворовая Елецкого купца Тимофея Никитина сына Скорклинова) Домна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Пыжева) Прасковья Прокофьевна
Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Епифанович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Пыжева) Ирина Прокофьевна
Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Епифанович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Пыжева) Марфа Прокофьевна
Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Епифанович
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Епифанович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Епифанович
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Епифанович
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Епифанович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Пыжев Василий Прокофьевич
Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Епифанович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Епифанович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Епифанович