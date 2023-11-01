(бывшая дворовая Елецкого купца Тимофея Никитина сына Скорклинова) Домна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(бывшая дворовая Елецкого купца Тимофея Никитина сына Скорклинова) Домна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Прокофий Епифанович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Пыжева) Прасковья Прокофьевна

Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Епифанович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Пыжева) Ирина Прокофьевна

Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Епифанович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Пыжева) Марфа Прокофьевна

Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Епифанович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Пыжев Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Епифанович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Пыжев Федор Прокофьевич

Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Епифанович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Пыжев Федор Прокофьевич

Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Епифанович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Пыжев Родион Прокофьевич

Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Епифанович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Пыжев Василий Прокофьевич

Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Епифанович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Пыжев Никита Прокофьевич

Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Епифанович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Пыжев Савва Прокофьевич

Отец ребёнка: Пыжев Прокофий Епифанович

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