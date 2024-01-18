Зиновьева (Пентухова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1913
Дата смертиОколо 2011
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1913
Отец: Пентухов Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиновьев Анатолий
Отец ребёнка: Зиновьев Тихон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зиновьев Тихон
Рождение ребёнка
Около 26.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зиновьев Тихон
Рождение ребёнка
11.10.1942
Сын: Зиновьев Борис
Отец ребёнка: Зиновьев Тихон
Смерть
Около 2011