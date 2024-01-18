Зиновьева (Пентухова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиновьева (Пентухова) Татьяна

Зиновьева (Пентухова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1913

Дата смерти

Около 2011

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1913

Отец: Пентухов Захар

Мать: Пентухова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиновьев Анатолий

Отец ребёнка: Зиновьев Тихон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиновьев Тихон

Рождение ребёнка
Около 26.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиновьев Тихон

Рождение ребёнка
11.10.1942

Сын: Зиновьев Борис

Отец ребёнка: Зиновьев Тихон

Смерть
Около 2011

Мы используем куки для улучшения работы сайта.