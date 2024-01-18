Пентухова Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Володина (Пентухова) Анна
Отец ребёнка: Пентухов Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пентухова) Елена
Отец ребёнка: Пентухов Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пентухов Семен
Отец ребёнка: Пентухов Захар
Рождение ребёнка
31.12.1913
Дочь: Зиновьева (Пентухова) Татьяна
Отец ребёнка: Пентухов Захар