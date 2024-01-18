Пентухова Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пентухова Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Володина (Пентухова) Анна

Отец ребёнка: Пентухов Захар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пентухова) Елена

Отец ребёнка: Пентухов Захар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пентухов Семен

Отец ребёнка: Пентухов Захар

Рождение ребёнка
31.12.1913

Дочь: Зиновьева (Пентухова) Татьяна

Отец ребёнка: Пентухов Захар

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