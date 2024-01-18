Пентухов Захар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Володина (Пентухова) Анна
Мать ребёнка: Пентухова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пентухова) Елена
Мать ребёнка: Пентухова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пентухов Семен
Мать ребёнка: Пентухова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
31.12.1913
Дочь: Зиновьева (Пентухова) Татьяна
Мать ребёнка: Пентухова Пелагея Васильевна
Смерть
Неизвестно