Пентухов Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пентухов Захар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Володина (Пентухова) Анна

Мать ребёнка: Пентухова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пентухова) Елена

Мать ребёнка: Пентухова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пентухов Семен

Мать ребёнка: Пентухова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
31.12.1913

Дочь: Зиновьева (Пентухова) Татьяна

Мать ребёнка: Пентухова Пелагея Васильевна

Смерть
Неизвестно

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