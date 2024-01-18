Зиновьев Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.04.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зиновьев Дмитрий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиновьев Анатолий
Мать ребёнка: Зиновьева (Пентухова) Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 26.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зиновьева (Пентухова) Татьяна
Рождение ребёнка
11.10.1942
Сын: Зиновьев Борис
Мать ребёнка: Зиновьева (Пентухова) Татьяна
Смерть
01.04.1967