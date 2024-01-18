Зиновьев Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьев Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.04.1967

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1942 г.р.

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зиновьев Дмитрий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиновьев Анатолий

Мать ребёнка: Зиновьева (Пентухова) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновьева (Пентухова) Татьяна

Рождение ребёнка
Около 26.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зиновьева (Пентухова) Татьяна

Рождение ребёнка
11.10.1942

Сын: Зиновьев Борис

Мать ребёнка: Зиновьева (Пентухова) Татьяна

Смерть
01.04.1967

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