Зиновьев Дмитрий
Место рожденияс. Горшечное Курская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиновьев Тихон
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиновьев Павел
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зиновьева) Пелагии
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зиновьева) Ксения
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зиновьева) Анастасия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зиновьева) Ольга
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиновьев Иван
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиновьев Михаил
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно