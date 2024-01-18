Зиновьев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьев Дмитрий

Место рождения

с. Горшечное Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиновьев Тихон

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиновьев Павел

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зиновьева) Пелагии

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зиновьева) Ксения

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зиновьева) Анастасия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зиновьева) Ольга

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиновьев Иван

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиновьев Михаил

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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