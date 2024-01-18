Зиновьев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьев Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1913 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зиновьев Тихон

Мать: Зиновьева (Пентухова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зиновьева Алефтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зиновьева Алефтина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновьева Алефтина

Смерть
Неизвестно

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