Красикова (Полукарова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красикова (Полукарова) Мария Михайловна

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

30.09.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Полукарова Михаил

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.04.1923

Дочь: Натарова Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Красиков Михаил Дмитриевич

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Красиков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Красиков Михаил Дмитриевич

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Красиков Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Красиков Михаил Дмитриевич

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Смерть
30.09.1990
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
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