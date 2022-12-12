Красикова (Полукарова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти30.09.1990
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Полукарова Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1923
Дочь: Натарова Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Красиков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Красиков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Красиков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Красиков Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Красиков Михаил Дмитриевич
Смерть
30.09.1990