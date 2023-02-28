Красиков Валентин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красиков Валентин Михайлович

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Место рождения

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Красиков Михаил Дмитриевич

Мать: Красикова Мария Михайловна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Уральск, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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