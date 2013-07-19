Натарова (Красикова) Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натарова (Красикова) Тамара Михайловна

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Место рождения

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область

Дата рождения

12.04.1923

Дата смерти

19.07.2013

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1923

Отец: Красиков Михаил Дмитриевич

Мать: Красикова Мария Михайловна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
17.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Натаров Василий Фёдорович

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
14.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Натаров Василий Фёдорович

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Смерть
19.07.2013
Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край
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