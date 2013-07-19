Натарова (Красикова) Тамара Михайловна
Место рождения
Дата рождения12.04.1923
Дата смерти19.07.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1923
Рождение ребёнка
17.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Натаров Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
14.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Натаров Василий Фёдорович
Смерть
19.07.2013
Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край