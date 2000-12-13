Натаров Василий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения19.11.1915
Дата смерти13.12.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1915
Отец: Натаров Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Натарова Александра Максимовна
Рождение ребёнка
17.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Натарова Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
14.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Натарова Тамара Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
13.12.2000