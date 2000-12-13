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Натаров Василий Фёдорович

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Место рождения

Веселая, Павловский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

19.11.1915

Дата смерти

13.12.2000

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1915

Отец: Натаров Федор

Мать: не указана

Веселая, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Натарова Александра Максимовна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
17.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Натарова Тамара Михайловна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
14.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Натарова Тамара Михайловна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Натарова Александра Максимовна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Развод
Неизвестно

Жена: Натарова Александра Максимовна

Смерть
13.12.2000
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
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