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Натаров Федор

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Место рождения

Воронежская губерния

Дата рождения

1885

Дата смерти

14.02.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1913

Сын: Натаров Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Воронежская губерния
Рождение ребёнка
19.11.1915

Сын: Натаров Василий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Веселая, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
14.02.1921
Веселая, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
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