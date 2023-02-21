Натаров Федор
Место рожденияВоронежская губерния
Дата рождения1885
Дата смерти14.02.1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1913
Сын: Натаров Дмитрий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Воронежская губерния
Рождение ребёнка
19.11.1915
Сын: Натаров Василий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.02.1921
Причина смерти: Болезнь