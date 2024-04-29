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Зиновия Федосеева

Место рождения

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1826

Дата смерти

24.06.1902

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Шаронов Феодосий Егорович

Мать: Прасковья Панкратьева

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Демидов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Демидов

Урывкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Демидов

Рождение ребёнка
06.10.1850

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван Демидов

Рождение ребёнка
1852

Сын: Николай Иванов

Отец ребёнка: Иван Демидов

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Евгения Иванова

Отец ребёнка: Иван Демидов

Рождение ребёнка
01.04.1860

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Демидов

Рождение ребёнка
04.11.1862

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Демидов

Рождение ребёнка
11.08.1870

Сын: Диомид Иванов

Отец ребёнка: Иван Демидов

Смерть
24.06.1902
Урывкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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