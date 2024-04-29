Зиновия Федосеева
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти24.06.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Шаронов Феодосий Егорович
Мать: Прасковья Панкратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Демидов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Демидов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Демидов
Рождение ребёнка
06.10.1850
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван Демидов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Николай Иванов
Отец ребёнка: Иван Демидов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Евгения Иванова
Отец ребёнка: Иван Демидов
Рождение ребёнка
01.04.1860
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Демидов
Рождение ребёнка
04.11.1862
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Демидов
Рождение ребёнка
11.08.1870
Сын: Диомид Иванов
Отец ребёнка: Иван Демидов
Смерть
24.06.1902